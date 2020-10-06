ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ОЗХО готова отправить экспертов в Россию для расследования отравления Навального

Москва, Вторник 06 октября 2020 00:19
ОЗХО готова отправить экспертов в Россию для расследования отравления Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова отправить в Россию экспертов для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Это сделают в ответ на запрос РФ.

Об этом сообщили на сайте ОЗХО.

Россия пригласила экспертов по техническому секретариату организации с целью сотрудничества с российскими экспертами.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас "заверил органы власти РФ, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертную помощь и команда экспертов может начать работу в короткие сроки".

Напомним, Россия направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов для "изучения ситуации с отравлением" оппозиционера Алексея Навального.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Москва
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь