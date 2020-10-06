ОЗХО готова отправить экспертов в Россию для расследования отравления Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова отправить в Россию экспертов для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Это сделают в ответ на запрос РФ.

Об этом сообщили на сайте ОЗХО.

Россия пригласила экспертов по техническому секретариату организации с целью сотрудничества с российскими экспертами.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас "заверил органы власти РФ, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертную помощь и команда экспертов может начать работу в короткие сроки".

Напомним, Россия направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов для "изучения ситуации с отравлением" оппозиционера Алексея Навального.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.