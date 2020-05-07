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Ожирение вдвое увеличивает риск госпитализации с COVID-19, - исследование

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 17:57
Ожирение вдвое увеличивает риск госпитализации с COVID-19, - исследование
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также среди факторов госпитализации называют курение

Британские ученые определили факторы, повышающие риск заразиться коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает The Times.

Согласно исследованию наиболее значимым фактором для госпитализации пациентов с COVID-19 стало ожирение, за ним следовали курение и медленная ходьба. При этом ожирение удваивало риск попадания в больницу.

Сообщается, что ученые университета Глазго проанализировали данные более 428 тысяч человек, среди которых около 340 тысяч были инфицированы коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса. Такие результаты были представлены в исследовании американскими медиками.

Также сообщалось, что ученые из США и Великобритании обнаружили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса. Одна из мутаций становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным.

Кроме этого отмечалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.

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