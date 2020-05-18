Чего ожидать от курса доллара после карантина: прогноз экспертов

Прогноз касательно курса доллара в Украине дал глава Национального банка Яков Смолий. Он считает, что после карантина никто не пойдет покупать доллары и объяснил причину.

Специалист считает, что первым делом украинцы начнут тратить деньги, которые у них остались. Свое мнение украинский банкир высказал в интервью изданию "ВВС Україна".

Эксперт отметил, что системные банки предоставляют услугу обмена валюты онлайн. Для этого достаточно иметь на телефоне соответствующее банковское приложение. Следовательно, каждый, кто имел безналичную гривну, мог поменять ее на безналичный доллар.

"Наличные были доступны для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались на карантин. Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело", - говорит Смолий.

После карантина, по его словам, население начнет тратить средства, которые имеются, потому что есть определенный отложенный спрос. Спрос будет оставаться достаточно подавленным, однако, несмотря на это, со временем ожидается относительное увеличение потребления.

Напомним, что эксперты удивили прогнозом курса доллара на начало лета.

Мы также писали о том, что эксперты заинтриговали прогнозом по курсу валют на ближайшую неделю. Эксперты советуют тем, у кого есть гривневые излишки, конвертировать их в доллары с целью накопления.