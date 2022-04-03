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Не ожидали такого коварства. Данилов о нападении оккупантов с территории Беларуси

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина была готова к полномасштабному вторжению Российской Федерации со стороны Крыма. Однако, не ожидала того, что военные оккупанта нападут и с территории Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, Украина не ожидала столь подлого поступка со стороны Беларуси.

"В бои идут на большой части территории страны. Когда говорят, что нас предупреждали, да, нас предупреждали, но мы не могли себе представить, что нам белорусы вставят нож в спину, и с той территории пойдут войска. Мы ожидали, что они прйдут из Крыма, могли пойти с территории РФ, но то, что они пойдут из Беларуси - это для нас была неприятная вещь. А когда оттуда полетели самолеты и ракеты... Соседи так не делают", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что после завершения войны, Украина выяснит для чего Беларусь пошла на такой коварный шаг.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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УкраинаАлексей Данилов