Ozempic в Україні. Хто став головним ділером препарату для схуднення

В Україні стрімко зростає популярність препарату "Оземпік"(Ozempic) — медикаменту, призначеного для лікування діабету, що здобув репутацію як "укол для схуднення". У приватних розмовах його активно обговорюють політики, бізнесмени та зірки шоу-бізу, однак публічно про застосування препарату не зізнається ніхто.

Офіційно препарат в Україну не постачається, що в тому числі є однією з причин, чому споживання "Оземпіка" є таємницею. Яким чином цей препарат потрапляє до рук українських споживачів, і як до цього ставиться Міністерство охорони здоров’я – в статті РБК-Україна.

Як "Оземпік" став трендом

Популярність "Оземпіку" різко зросла після того, як хештег #Ozempic зібрав десятки мільйонів переглядів у TikTok. Користувачі активно ділилися результатами "до" та "після" його вживання. Ілон Маск публічно визнав, що схуд завдяки інʼєкціям, а ЗМІ пов’язали препарат зі стрімкою втратою ваги Кім Кардаш’ян, Адель, Леді Гаги, Мадонни та Джулії Фокс. До кінця 2022 року в США було виписано понад мільйон рецептів — на 65% більше, ніж роком раніше. І ця динаміка лише зростає.

Тренд дістався й України. У медіа з’являлися припущення про використання препарату окремими селебріті: Потап, Квіткова, колишня дружина нардепа Миколи Тищенка тощо. Публічно це заперечують, однак наші джерела стверджують: серед споживачів є представники чинної влади.

"Оземпік", препарат данської фармкомпанії Novo Nordisk, офіційно зареєстрований в Україні як засіб для лікування діабету другого типу.





Водночас на офіційному сайті tabletki.ua препарат відсутній у вільному продажі, а його постачання в Україну, за даними з відкритих джерел, офіційно не здійснювалось. Про те, що "Оземпік" потрапляє в Україну нелегально, говорить в коментарі РБК-Україна і народний депутат Сергій Кузьміних.

"Препарат зареєстрований в Україні, але сюди його ще не завозили. Імпорт лише планується, до цього наразі готуються. І тут ми знову повертаємось до теми фальсифікованих лікарських засобів, адже, найімовірніше, зараз "Оземпік" потрапляє в країну нелегально", — зазначає Кузьміних. Він підкреслює, що "Оземпік" — рецептурний препарат. "І коли він з’явиться в аптеках офіційно, його відпуск має здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Але, на жаль, хоча це й заборонено, штраф за порушення — всього 51 гривня. Тож ми бачимо, як рецептурні ліки вільно продають без рецепта", — говорить депутат.

За словами наших джерел у МОЗ, сайтів з продажу препарату чимало, але жоден із них не має статусу ліцензійного. Час від часу ці ресурси блокує кіберполіція СБУ, однак зʼявляються нові.

Справи у судах і чорний ринок

Препарат уже фігурує у низці судових справ. Наприклад, у Львові та Ужгороді митники затримали осіб, які намагалися нелегально ввезти "Оземпік" через кордон. У Харкові викрили Telegram-канал, який спекулював на продажі препарату. У Миколаєві суд наклав арешт на партію фальсифікованих ліків, вилучених під час обшуків в аптеках мережі "СітіМед".

Щодо останнього, випадок набув розголосу після звернення пацієнта, який повідомив про погіршення стану здоров’я після ін’єкції "Оземпіку". Як згодом з’ясувалося, жодна офіційна партія препарату на той момент в Україну не надходила. Цю інформацію підтвердила Державна служба з лікарських засобів у відповіді на запит суду.

РБК-Україна звернулось до однієї з київських аптек, аби з’ясувати, чи можна придбати "Оземпік" у відкритому продажу. Запит фармацевта не здивував.

Втім, за кілька секунд після перевірки у базі нам повідомили: в наявності його немає. На запитання, чи можливо придбати "Оземпік" в аптеках, відповіли — "цілком так, іноді він з’являється", але як саме — не уточнили.

Також ми поспілкувалися з пацієнткою, яка приймає препарат за медичними показаннями. Жінка розповіла, що "Оземпік" доводиться буквально «виловлювати» в аптеках, шукати на сайтах або купувати з рук.

Заступник голови Держлікслужби Геннадій Вовк в коментарі РБК-Україна пояснює, іноземне маркування — перша ознака контрабанди. Використання такого препарату реальна загроза для здоров’я.

"Коли людина купує препарат невідомо де й невідомо який, без гарантії умов зберігання чи транспортування — це завжди ризик. Якщо ввести такий препарат і виникнуть побічні реакції, наслідки можуть бути дуже серйозними", — говорить чиновник. Вовк зазначає, що навіть якісний препарат може стати небезпечним, якщо його зберігали без дотримання температурного режиму, наприклад, кілька днів у спеку без термоконтейнера. Ліцензовані дистриб’ютори чи імпортери зобов’язані документально підтвердити умови перевезення і зберігання", — підсумував голова Держлікслужби.

"VIP-поставки" в Україну – досвід не новий

Історія з "Оземпіком" — не перша в українській практиці тіньового обігу медичних препаратів. У 2020 році медіа писали про так звану "VIP-вакцинацію" — нелегальне щеплення вакциною Pfizer від COVID-19, яку, за даними ЗМІ, завезли до України чартером ще до початку офіційних поставок. Інʼєкції нібито проводили у приватній клініці в Києві, а вартість процедури сягала до 3 тисяч євро.

Аналогічна ситуація була і з віагрою — згадує президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

"Силденафіл — це діюча речовина віагри. Усі знають, навіщо її зазвичай купують, але насправді вона має й інше призначення — її застосовують для покращення кровообігу в легеневих артеріях, — пояснює Сердюк. У цьому він бачить повторення історії з "Оземпіком", коли побічний ефект став головною причиною популярності.

"Це вже не новина. Років 10 тому журналісти вже ставили ті самі запитання щодо віагри — про контроль, доставку, походження. Один в один ситуація. І спочатку віагру вживала саме "еліта" — починаючи від якогось районного начальника, прокурора чи депутата", — проводить ще одну паралель президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Слід дистриб’ютора

А як щодо МОЗ? Саме це міністерство має регулювати це питання. Проте під час аналізу відкритих джерел ми з’ясували, що один із його нинішніх представників — керівник Державного експертного центру МОЗ Михайло Бабенко — впродовж багатьох років був тісно пов’язаний із компанією, що фігурує в цій історії.

За даними аналітичної платформи YouControl він входив до власників крупних пакетів акцій у ПрАТ "Медфарком-Центр". Ця компанія своєю чергою тривалий час була дистриб’ютором продукції фармацевтичної компанії Novo Nordisk — виробника "Озепміку".

Двічі Антимонопольний комітет накладав на ці компанії штрафи. У 2018 році на суму понад 100 000 грн та у 2021 році – понад 188 мільйонів гривень. Причина у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, за антиконкурентні узгоджені дії, що стосувалися встановлення цін на лікарські засоби виробництва групи Novo Nordisk.





Безпосередньо Михайло Бабенко, який нині представляє МОЗ, також притягувався до відповідальності про що свідчать дані з судового реєстру. Зокрема, у 2015 році, перебуваючи на посаді директора вже згаданої компанії, він був визнаний судом винним у порушенні податкового законодавства. Покарання вдалося уникнути лише через сплив строку давності справи. За рік ситуація повторилася. А у 2019 році — знову, хоч і за інших обставин. Причина залишалася тією самою — нехтування фінансовими звітами.

Тож йдеться не про одноразову помилку, а про систематичне порушення фінансової дисципліни з боку особи, яка нині відповідає за регулювання галузі. РБК-Україна звернулося до керівника Державного експертного центру МОЗ Михайла Бабенка за коментарем щодо розповсюдження "Оземпіку".

"Щодо завезення – це не наша відповідальність. Вхідний контроль здійснює Держлікслужба – це їхня функція. Я можу лише сказати, що препарат зареєстрований в Україні. Як він потрапляє до України – я не знаю. І хто саме завозить мені також невідомо", — прокоментував Бабенко. Можливу власну причетність та свого оточення до постачанням препарату VIP-клієнтам заперечує: "Ні, я цього не підтверджую. Це продукція компанії Novo Nordisk — і формат ексклюзивних домовленостей тут виключений. Це неправда", – запевняє Михайло Бабенко.

В умовах, коли легальні поставки "Оземпіку" відсутні, а попит зростає як серед пацієнтів з діабетом, так і серед охочих швидко схуднути, відкривається простір для маніпуляцій з цінами та обсягами "ручного" розподілу. Зокрема для тих, хто має вплив на регулювання фармринку.

Ми звернулися із запитами до Міністерства охорони здоров’я, Державної служби з лікарських засобів, а також до представництва компанії Novo Nordisk в Україні з проханням надати офіційні коментарі щодо ситуації із розповсюдженням препарату, а також можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з участю Бабенка.