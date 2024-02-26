"Овостар Юніон" заявила про рейдерську атаку: що відомо

Агровиробник "Овостар Юніон" заявив, що потерпає від атак рейдерів, за якими може стояти група Астіонів.

Як зазначається в статті, схема базується на неправдивому звинуваченні на адресу власників компанії "Овостар Юніон" - буцімто вони у 2018 році незаконно придбали завод з виробництва яєчних продуктів, який раніше належав ЗАТ "Макарово".

Насправді ЗАТ "Макарово" в 2007 році отримало кредит у ПАТ "КБ "Надра Банк" в іноземній валюті для будівництва та обладнання підприємства з переробки яєчної продукції, а в якості застави цей об’єкт був переданий в іпотеку банкові.

Втім, через економічну кризу 2008 року боржник не зміг виконувати свої зобовʼязання і у 2012 році "Надра" через суд стягнув кредитний борг примусово, а у лютому 2013 року виконавча служба описала та продала майно недобудованого заводу на аукціоні. Отже, всі кошти від покупця (ТОВ "Рейкон") отримав Надра Банк, зменшив суму кредиту ЗАТ "Макарово" і ніколи не мав жодних претензій з приводу реалізації майна та погашенні за рахунок цього частини боргу.

Нагадаємо, сьогодні в холдингу "Овостар Юніон" працює більш ніж 1400 працівників, та який лише за останній рік сплатив до бюджету податків на суму більш ніж 400 млн грн.

У 2014 році до складу акціонерів приєднався найбільший інвестиційний фонд Канади Fairfax, який на сьогодні володіє 29,5% Овостар.

До повномасштабного вторгнення РФ в ході судових процесів було встановлено незаконність вимог юридичних осіб, підконтрольних Василю Астіону, а кримінальне провадження було закрито влітку 2021 року.

У серпні 2023 ТОВ "Інтер Вей Капітал" "продає" права вимоги до ЗАТ "Макарово" на користь ТОВ "ФК "Толкфін" (яке до 2021 року було підконтрольним родині Астіонів та було переоформлено на фізичну особу з адресою на окупованій території - Григор’єва).

Новий позов до "Овостар» подано в цій же процедурі банкрутства, що дозволило змінити підсудність справи з Київської області на Київ. Тепер новий кредитор "Макарово", посилаючись, на нібито збережене за ним право іпотеки (яке припинилась у 2016 році) вимагає визнати недійсними договори, за якими "Овостар" придбав майно, і в Державному реєстрі прав просто переписати інформацію про власника: замість "Овостар" вписати "Толкфін".

В коментарі для журналістів один з власників "Овостар" Віталій Вересенко сказав: "Ми продовжимо відстоювати свої права на майно у судових процесах в Україні, адже віримо у верховенство права. Ми переконані, що старі схеми здирництва та рейдерство мають залишитись у минулому".