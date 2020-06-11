Шмыгаль: мы справились с коронавирусом, но угроза остается актуальной

Правительство Украины взяло под контроль ситуацию с коронавирусом. Несмотря на это, угроза все еще остается актуальной.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украине удалось избежать критической ситуации с коронавирусом, которая, в частности, наблюдалась в Италии и Испании.

"Мы справились с коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной", - сказал премьер.

Также он отметил, что увеличение заболеваемости в Украине в последние дни связано с тем, что люди перестали придерживаться карантинных правил.

"Сегодня один из самых высоких показателей за последние недели. То есть смягчения карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция", - отметил Шмыгаль.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом.

В связи с новым всплеском заболеваемости в Министерстве здравоохранения пообещали принять меры.