Ответственность за домашнее насилие могут усилить: комитет Рады поддержал закон

При подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 45 поправок и предложений, из которых подкомитет рекомендует 22 учесть (в том числе две частично), а 23 - отклонить.

"Комитет принял решение утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом как закон", - указано в сообщении.

Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.