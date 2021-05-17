Ответственность за домашнее насилие могут усилить: комитет Рады поддержал закон

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде ужесточить ответственность за совершение домашнего насилия. Речь идет о законопроекте №3908-1.
При подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 45 поправок и предложений, из которых подкомитет рекомендует 22 учесть (в том числе две частично), а 23 - отклонить.
"Комитет принял решение утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом как закон", - указано в сообщении.
Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.
Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.
Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада приняла документ за основу.
Напомним, документ в ВР зарегистрировали еще в начале августа прошлого года.
Так, в Украине могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз. В парламент внесли законопроект №3908.
С февраля 2020 года в стране действует телефонная горячая линия по предотвращению домашнего насилия.