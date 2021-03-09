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Даже при отсутствии антител: в США одобрили новый тест на коронавирус

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах утвердили новый тест на COVID-19, который на клеточном уровне выявляет, был ли человек заражен коронавирусом, даже при отсутствии в крови антител. Тест T-Detect COVID-19 получил срочное разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что тест первый в своем роде. Он с помощью Т-клеток выявляет наличие коронавируса в организме человека.

Отмечается, новый тест может в корне изменить ситуацию в сфере диагностики (когда антитела еще не появились в крови), а также наблюдение за ходом коронавируса. Также это позволит находить самые лучшие решения для инфицированных. К тому же, новое тестирование способно видеть "отпечатки" болезни, даже если со временем антитела в крови человека исчезают.

Тесты T-Detect COVID-19 запущены биотехнологической компанией Adaptive в сотрудничестве с Microsoft. Он ищет уникальные признаки вируса в Т-клетках, которые могут "запомнить" попадание коронавируса в организм раньше.

Тест проводят путем забора крови, из которой выделяется Т-клеточная ДНК. С помощью искусственного интеллекта она оцифровывается, что дает возможность отобразить данные иммунной системы в компьютере.

Напомним, в Китае от людей требуют сделать анальный тест на коронавирус. По мнению медиков, такой вид тестирования гарантирует более точное обнаружение вируса.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
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