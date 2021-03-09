Даже при отсутствии антител: в США одобрили новый тест на коронавирус

Отмечается, что тест первый в своем роде. Он с помощью Т-клеток выявляет наличие коронавируса в организме человека.

Отмечается, новый тест может в корне изменить ситуацию в сфере диагностики (когда антитела еще не появились в крови), а также наблюдение за ходом коронавируса. Также это позволит находить самые лучшие решения для инфицированных. К тому же, новое тестирование способно видеть "отпечатки" болезни, даже если со временем антитела в крови человека исчезают.

Тесты T-Detect COVID-19 запущены биотехнологической компанией Adaptive в сотрудничестве с Microsoft. Он ищет уникальные признаки вируса в Т-клетках, которые могут "запомнить" попадание коронавируса в организм раньше.

Тест проводят путем забора крови, из которой выделяется Т-клеточная ДНК. С помощью искусственного интеллекта она оцифровывается, что дает возможность отобразить данные иммунной системы в компьютере.