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Отступившим от Киева российским войскам требуется переоснащение, - Минобороны Британии

Фото: российские войска отступили от Киева (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и обновления. Только после этого их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", - говорится в сообщении.

Вялотекущие боевые действия, вероятно, будут продолжаться в некоторых частях вновь захваченных регионов, но значительно ослабеют на этой неделе по мере вывода оставшихся российских войск, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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