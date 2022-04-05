Отступившим от Киева российским войскам требуется переоснащение, - Минобороны Британии

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и обновления. Только после этого их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", - говорится в сообщении.

Вялотекущие боевые действия, вероятно, будут продолжаться в некоторых частях вновь захваченных регионов, но значительно ослабеют на этой неделе по мере вывода оставшихся российских войск, отмечают в Минобороны Британии.