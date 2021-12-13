Отслеживание COVID-больных: в Южной Корее протестируют технологию распознавания лиц

По информации издания, пилотный проект заработает в январе в городе Пучхон, одном из самых густонаселенных городов страны на окраине Сеула,

Указано, что система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа записей, собранных более чем 10 820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений зараженного человека, всех, с кем он имел тесный контакт.

В дополнение, эта технология может одновременно отслеживать до десяти человек за 5-10 минут, сокращая время, затрачиваемое на ручную работу, которая занимает от получаса до часа для отслеживания одного человека.

Мэр Пучхона Чан Деог Чон заявил, что такая система позволит ускорить процесс отслеживания больных коронавирусом.

"Иногда на анализ одной записи с камер видеонаблюдения уходит час. Использование технологии визуального распознавания позволит провести анализ мгновенно", - написал он в Twitter.

Местная власть подчеркивает, что система также поможет решить проблему, связанную с тем, что группам эпидпоиска приходится в значительной степени полагаться на показания пациентов с COVID-19, которые не всегда правдиво рассказывают о своей деятельности и местонахождении.

Известно, что Пучхон получил 1,6 млрд вон (1,36 млн долларов) от Министерства науки и выделил 500 млн вон из городского бюджета на проект по созданию этой системы.

Отмечено, что в Южной Корее уже существует высокотехнологичная система поиска контактов, которая собирает данные кредитных карт, данные о местоположении мобильных телефонов и запись камер видеонаблюдения, а также другую личную информацию.