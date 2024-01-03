Оцінив життя сусіда у 10 тисяч доларів: в Одеській області попередили замовне вбивство

За інформацією правоохоронців, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким він мав неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

"Він вимагав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи", - уточнюють у поліції.

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Фото: затримання замовника вбивства (npu.gov.ua)

Коли все було підготовлено, правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені виконавця вони надіслали замовнику фото із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч.

Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі затримали іноземця, який замовив убивство стоматолога. Зловмисник хотів вкрасти його бізнес.