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"Отсидеться не получится". Лукашенко заявил о "расчленении" Украины, обвинив Запад

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Наталия Гурковская

Страны Запада пытаются ослабить Россию, поэтому продолжают "накачивать" Украину оружием. Страны ОДКБ должны присоединиться к борьбе России с расширением НАТО, потому что в противном случае "пылать будет шире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера беларусского режима Александра Лукашенко на саммите стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Для этого (продолжение конфликта, - ред.) Украину продолжают накачивать оружием. Цели понятны - максимально ослабить Россию, утопив ее в этой войне. А может, сделать так, чтобы полыхало шире. Если замысел такой - отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная тенденция сегодня в Украине - расчленение Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и защитить ее", - добавил он.

Поэтому, по мнению Лукашенко, страны ОДКБ должны выступить единым фронтом против расширения НАТО, что нужно было сделать и раньше.

"Если бы сразу выступили единым фронтом, не было бы санкций. Посмотрите, насколько сильна дисциплина в Европейском Союзе. Кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс?" - сказал он.

Как сообщалось, ранее Лукашенко заявил, что странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно отключиться от внешнего интернета. Это якобы улучшит информационную безопасность и поможет в борьбе с фейками.

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