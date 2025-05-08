Отруйні змії в Україні: як уникнути укусу та що робити, якщо все ж постраждав

Весна - це сезон активності плазунів, серед яких є й отруйні змії. Хоч більшість із них не загрожує людині, все ж варто дотримуватися обережності.
Докладніше про те, як вберегтись від укусу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Більшість плазунів, що перебувають на українських територіях не становлять загрози для здоров’я людини, втім, є і такі, яких варто остерігатися. Вони розповсюджені по всій території країни та активні з квітня до жовтня. Найбільше шансів зустріти їх у квітні – травні та у вересні.
Загалом в Україні мешкає три види отруйних змій:
Гадюка звичайна - найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.
Гадюка степова - рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.
Гадюка Нікольського - темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.
Варто пам’ятати, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину - агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.
одягайте відповідне вбрання: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені в черевики;
перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію;
не торкайтеся неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями;
якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.
Отрута гадюк, які живуть в Україні, небезпечна, але в більшості випадків несмертельна. Дуже тяжкі наслідки бувають зрідка, летальні - у виняткових випадках через індивідуальну реакцію, хронічні захворювання і в разі ненадання медичної допомоги.
Особливо небезпечні укуси для дітей, літніх людей та людей зі схильністю до алергічних реакцій.
забезпечте постраждалому спокій та мінімум рухів;
знерухомте частину тіла, на якій знаходиться місце укусу. Це може сповільнити поширення отрути, якщо змія - отруйна;
звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
накладіть на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;
давайте постраждалому багато води;
за можливості терміново транспортуйте постраждалого до медичного закладу або наглядайте за ним до приїзду швидкої допомоги.
Запам’ятайте ці прості правила та розкажіть їх дітям, щоб відпочинок на природі залишав тільки приємні спогади.
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я України.
Зауважимо, що окрім плазунів в Україні триває і сезон кліщів. Щоб уникнути укусів, важливо знати, де і як правильно захистити себе та своїх близьких під час прогулянок.
У своєму матеріалі РБК-Україна детально пояснило, як вберегтись від небажаної загрози.
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