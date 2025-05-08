Отруйні змії в Україні: як уникнути укусу та що робити, якщо все ж постраждав

Весна - це сезон активності плазунів, серед яких є й отруйні змії. Хоч більшість із них не загрожує людині, все ж варто дотримуватися обережності.

Докладніше про те, як вберегтись від укусу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Більшість плазунів, що перебувають на українських територіях не становлять загрози для здоров’я людини, втім, є і такі, яких варто остерігатися. Вони розповсюджені по всій території країни та активні з квітня до жовтня. Найбільше шансів зустріти їх у квітні – травні та у вересні.

Загалом в Україні мешкає три види отруйних змій:

Гадюка звичайна - найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

Гадюка степова - рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

Гадюка Нікольського - темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

Варто пам’ятати, що у більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину - агресію ж проявляють лише в разі небезпеки.

Як уберегтися від укусів змій

одягайте відповідне вбрання: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені в черевики;

перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію;

не торкайтеся неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями;

якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.

Що робити, якщо вкусила змія

Отрута гадюк, які живуть в Україні, небезпечна, але в більшості випадків несмертельна. Дуже тяжкі наслідки бувають зрідка, летальні - у виняткових випадках через індивідуальну реакцію, хронічні захворювання і в разі ненадання медичної допомоги.

Особливо небезпечні укуси для дітей, літніх людей та людей зі схильністю до алергічних реакцій.

Алгоритм дій у разі укусу змії:

забезпечте постраждалому спокій та мінімум рухів;

знерухомте частину тіла, на якій знаходиться місце укусу. Це може сповільнити поширення отрути, якщо змія - отруйна;

звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;

накладіть на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;

давайте постраждалому багато води;

за можливості терміново транспортуйте постраждалого до медичного закладу або наглядайте за ним до приїзду швидкої допомоги.

Чого робити не можна:

не намагайтеся висмоктати отруту;

не накладайте на рану джгут.

Запам’ятайте ці прості правила та розкажіть їх дітям, щоб відпочинок на природі залишав тільки приємні спогади.