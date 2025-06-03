Отруйні "Шахеди": українців попередили про небезпеку уламків дронів

Раніше РБК-Україна писало, що у квітні 2025 року Центр протидії дезінформації офіційно підтвердив, що російська армія використовує "шахеди", споряджені отруйними речовинами. У одному з безпілотників виявили капсулу з бойовим іритантом CS, що може спричинити ураження людей.

Також ми писали, що Росія модернізує "Шахеди", роблячи їх складнішими для виявлення та знищення. Нові безпілотники отримали потужніші бойові частини, сучасні навігаційні системи та газотурбінні двигуни. Це знижує ефективність українських систем РЕБ і збільшує загрозу від дронів.

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