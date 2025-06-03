Отруйні "Шахеди": українців попередили про небезпеку уламків дронів

Українців закликають місцевих жителів не наближатися до уламків дронів-камікадзе типу "шахед" після ворожих атак. Частини безпілотників можуть бути небезпечними та містити отруйні речовини.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Полтава" .

Вона зазначає, що у разі виявлення залишків дронів або капсул з речовинами слід негайно відійти на відстань щонайменше 500 метрів та зателефонувати за номерами 101 або 102. Також за номером 102 потрібно повідомляти про переміщення ворожих дронів або місце їх падіння.

Речниця ДСНС Полтавської області Світлана Рибалко наголошує, що огляд мають проводити виключно спеціалісти - піротехніки ДСНС або поліції. Водночас людям заборонено наближатися до підозрілих предметів чи уламків.

Раніше РБК-Україна писало, що у квітні 2025 року Центр протидії дезінформації офіційно підтвердив, що російська армія використовує "шахеди", споряджені отруйними речовинами. У одному з безпілотників виявили капсулу з бойовим іритантом CS, що може спричинити ураження людей.

Також ми писали, що Росія модернізує "Шахеди", роблячи їх складнішими для виявлення та знищення. Нові безпілотники отримали потужніші бойові частини, сучасні навігаційні системи та газотурбінні двигуни. Це знижує ефективність українських систем РЕБ і збільшує загрозу від дронів.

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