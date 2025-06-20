Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебр

Отруйні павуки в Україні

Протягом останнього десятиліття на півдні України - в Одеський, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях реєструють випадки покусів людей отруйними павуками. Наслідки покусів серйозні: нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, тремтіння кінцівок.

"У червні цього року до нас звернулася мешканка міста для визначення виду павука, який її укусив. Виявилось, що це був каракурт - один із найнебезпечніших павуків. Його отрута у кілька разів сильніша за тарантулову, нейротоксична, може спричинити серйозні проблеми з диханням, серцеву недостатність, набряки (зокрема й набряк Квінке), різке підвищення температури, м’язовий біль", - пише Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Каракурти особливо небезпечні влітку - у червні та липні триває їхній шлюбний сезон і міграція, яка може тривати до середини вересня. Самиці цього павука мають розмір 1-3 см, можуть мати червоні плями на тілі, гнізда розміщують на землі. Саме укуси самиць становлять найбільшу загрозу.

Каракурт (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Ще один небезпечний вид - південноруський тарантул, найбільший павук в Україні. Його тіло сягає 37 мм, воно волохате й має темно-буре або чорне забарвлення. Самиця агресивна, особливо коли носить потомство. Тарантули зустрічаються у степах, балках, городах, під камінням. У період міграції вони частіше кусають як людей, так і тварин. Укуси спричиняють набряки, біль, запалення, утруднення дихання.

Тарантул (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Жовті павуки Сак - ще один небезпечний вид, що прижився у південних регіонах України. Їхні гнізда - павутинні мішки трубкоподібної форми - ховаються під камінням. Ці павуки можуть подорожувати країнами в паливних системах авто - так вони й потрапили до Дніпропетровщини. Укуси їх дуже небезпечні, попри невеликий розмір (до 10 мм).

Сак (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Павуки-зебри, або ангіопи, відомі своїм жовто-чорним забарвленням. Колись траплялися тільки в Криму, тепер поширені майже по всій Україні, зокрема й на Дніпропетровщині. Їх можна знайти в кущах, на городах, серед ягідників. Самиці виростають до 7 см. Укуси викликають набряки, нариви, у складних випадках - некроз тканин та алергічні реакції.

Ангіопа (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Серед інших зафіксованих видів - рідкісний ерезус чорний, або "павук-сонечко", самці якого мають червоне черевце з чорними крапками. Покуси спричиняють сильні алергічні реакції.

Ерезус чорний, або "павук-сонечко" (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Павук-краб має характерне коричневе або червоне забарвлення. Для людини він не смертельний, але може викликати місцеву алергію.

Бурі павуки-відлюдники - невеликі, селяться у приміщеннях. Їхній укус спочатку непомітний, але згодом з’являється пухлина, головний біль, нудота.

Також на житлових масивах Дніпра виявили павуків роду Атипус, які мають великі щелепи, риють глибокі нори (до 50 см), живуть колоніями. Їхні укуси можуть спричинити біль та алергію, але на людей не нападають.

Павук-краб і павук-відлюдник (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Як вберегтись від укусів і куди звертатись

Фахівці радять:

бути уважними на городах, у садах, під час відпочинку;

оглядати себе й одяг після перебування на природі;

не панікувати у разі укусу;

пити багато води, прийняти антигістамінний препарат;

терміново звернутись до сімейного лікаря для призначення симптоматичного лікування.

Після отримання медичної допомоги варто звернутись до паразитологічної лабораторії контролю та профілактики хвороб МОЗ України, щоб визначити видовий склад павуків. У Дніпрі вона розташована за адресою, вул. Госпітальна, 6.