ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебр

П'ятниця 20 червня 2025 16:06
UA EN RU
Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебр Українців попередили про небезпеку отруйних павуків (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Дніпропетровській області почали фіксувати випадки укусів людей отруйними павуками, яких раніше тут не зустрічали. Йдеться про каракуртів, тарантулів, жовтих павуків Сак, павуків-зебр та інших. До цього призвело потепління клімату.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook.

Отруйні павуки в Україні

Протягом останнього десятиліття на півдні України - в Одеський, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях реєструють випадки покусів людей отруйними павуками. Наслідки покусів серйозні: нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, тремтіння кінцівок.

"У червні цього року до нас звернулася мешканка міста для визначення виду павука, який її укусив. Виявилось, що це був каракурт - один із найнебезпечніших павуків. Його отрута у кілька разів сильніша за тарантулову, нейротоксична, може спричинити серйозні проблеми з диханням, серцеву недостатність, набряки (зокрема й набряк Квінке), різке підвищення температури, м’язовий біль", - пише Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Каракурти особливо небезпечні влітку - у червні та липні триває їхній шлюбний сезон і міграція, яка може тривати до середини вересня. Самиці цього павука мають розмір 1-3 см, можуть мати червоні плями на тілі, гнізда розміщують на землі. Саме укуси самиць становлять найбільшу загрозу.

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрКаракурт (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Ще один небезпечний вид - південноруський тарантул, найбільший павук в Україні. Його тіло сягає 37 мм, воно волохате й має темно-буре або чорне забарвлення. Самиця агресивна, особливо коли носить потомство. Тарантули зустрічаються у степах, балках, городах, під камінням. У період міграції вони частіше кусають як людей, так і тварин. Укуси спричиняють набряки, біль, запалення, утруднення дихання.

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрТарантул (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Жовті павуки Сак - ще один небезпечний вид, що прижився у південних регіонах України. Їхні гнізда - павутинні мішки трубкоподібної форми - ховаються під камінням. Ці павуки можуть подорожувати країнами в паливних системах авто - так вони й потрапили до Дніпропетровщини. Укуси їх дуже небезпечні, попри невеликий розмір (до 10 мм).

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрСак (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Павуки-зебри, або ангіопи, відомі своїм жовто-чорним забарвленням. Колись траплялися тільки в Криму, тепер поширені майже по всій Україні, зокрема й на Дніпропетровщині. Їх можна знайти в кущах, на городах, серед ягідників. Самиці виростають до 7 см. Укуси викликають набряки, нариви, у складних випадках - некроз тканин та алергічні реакції.

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрАнгіопа (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Серед інших зафіксованих видів - рідкісний ерезус чорний, або "павук-сонечко", самці якого мають червоне черевце з чорними крапками. Покуси спричиняють сильні алергічні реакції.

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрЕрезус чорний, або "павук-сонечко" (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Павук-краб має характерне коричневе або червоне забарвлення. Для людини він не смертельний, але може викликати місцеву алергію.

Бурі павуки-відлюдники - невеликі, селяться у приміщеннях. Їхній укус спочатку непомітний, але згодом з’являється пухлина, головний біль, нудота.

Також на житлових масивах Дніпра виявили павуків роду Атипус, які мають великі щелепи, риють глибокі нори (до 50 см), живуть колоніями. Їхні укуси можуть спричинити біль та алергію, але на людей не нападають.

Отруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрОтруйні павуки атакують. Українців попередили про каракуртів, тарантулів і павуків-зебрПавук-краб і павук-відлюдник (фото: ДУ"Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"/ Facebook)

Як вберегтись від укусів і куди звертатись

Фахівці радять:

  • бути уважними на городах, у садах, під час відпочинку;
  • оглядати себе й одяг після перебування на природі;
  • не панікувати у разі укусу;
  • пити багато води, прийняти антигістамінний препарат;
  • терміново звернутись до сімейного лікаря для призначення симптоматичного лікування.

Після отримання медичної допомоги варто звернутись до паразитологічної лабораторії контролю та профілактики хвороб МОЗ України, щоб визначити видовий склад павуків. У Дніпрі вона розташована за адресою, вул. Госпітальна, 6.

Читайте також наше велике інтерв'ю з ентомологом Сергієм Глотовим про те, чому в Україні зникають метелики, куди подівся колорадський жук та яку роль комахи виконують в екосистемах.

Раніше ми писали про те, якими будуть наслідки для світу комах від бойових дій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укуси
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді