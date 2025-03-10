Отруїла військового ЗСУ та готувала теракт у Харкові. СБУ викрила агентку ФСБ

СБУ затримала агентку ФСБ в Харкові, яка отруїла військового ЗСУ та готувала вибухівки для терактів. Жінка передавала отруйні речовини під виглядом волонтерської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала ще одну російську агентку у Харкові, яка діяла за завданням ФСБ. Жінка, місцева ІТ-фахівчиня, отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів у місті.

За даними СБУ, зрадниця передала військовому під виглядом «волонтерської» допомоги ліки та продукти харчування, в які вона підмішала отруйні речовини. Після цього військовий був госпіталізований у тяжкому стані.

Фото: Служба безпеки України

Її наступні завдання від ФСБ включали виготовлення та зберігання саморобних вибухових пристроїв для підготовки терактів у Харкові.

Виготовлення вибухівок

Одну з вибухівок вона заховала поблизу свого помешкання, іншу - у власній квартирі. СВП була замаскована під вогнегасник і оснащена металевими гайками для збільшення руйнівної сили.

Жінка потрапила під нагляд ФСБ ще до початку війни, коли їздила до родичів у Росію. Проте злочинні завдання почала отримувати лише на початку 2025 року.

Фото: Служба безпеки України

СБУ повідомила затриманій про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у терористичному акті та незаконне зберігання вибухових пристроїв. Її злочини планується кваліфікувати як замах на умисне вбивство.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники СБУ провели комплексні заходи в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.