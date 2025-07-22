Отруєння небезпечним продуктом? У Рівненській області - спалах сальмонельозу

Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.

Згодом ми повідомляли також, що на столичних ярмарках деякі продукти заборонили продавати після обіду.

Крім того, сальмонельоз у 45 осіб підтвердили у Львові - після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт".

Тим часом у МОЗ пояснили, де влітку ховаються небезпечні інфекції та як найкраще від них захиститись.

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