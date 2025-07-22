Отруєння небезпечним продуктом? У Рівненській області - спалах сальмонельозу

У Рівненській області зафіксували спалах сальмонельозу, внаслідок якого постраждали дорослі та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Згідно з інформацією ЦКПХ, спалах сальмонельозу було зафіксовано серед мешканців Вараського району Рівненської області.
Зазначається, що станом на 22 липня 2025 року відомо про чотирьох хворих:
"Три випадки лабораторно підтверджені, один - за клінічними показниками", - розповіли в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Уточнюється, що у хворих виділено бактерії роду Salmonella typhimurium.
Всім пацієнтам було надано медичну допомогу.
За попередньою інформацією спеціалістів, причиною захворювання стало вживання в'яленої ковбаси промислового виробництва.
Наголошується, що власники суб'єкту господарювання, де було виявлено джерело зараження, сприяють епідеміологічному розслідуванню, яке проводять:
Громадянам повідомили, що станом на сьогодні:
Насамкінець українцям нагадали, що симптоми сальмонельозу є такими:
Для того, щоб вберегтися від хвороби, експерти радять:
"У разі появи симптомів - негайно зверніться до лікаря", - підсумували в обласному ЦКПХ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.
Згодом ми повідомляли також, що на столичних ярмарках деякі продукти заборонили продавати після обіду.
Крім того, сальмонельоз у 45 осіб підтвердили у Львові - після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт".
Тим часом у МОЗ пояснили, де влітку ховаються небезпечні інфекції та як найкраще від них захиститись.
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