Отруєння небезпечним продуктом? У Рівненській області - спалах сальмонельозу
У Рівненській області зафіксували спалах сальмонельозу, внаслідок якого постраждали дорослі та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Де саме та скільки людей захворіло
Згідно з інформацією ЦКПХ, спалах сальмонельозу було зафіксовано серед мешканців Вараського району Рівненської області.
Зазначається, що станом на 22 липня 2025 року відомо про чотирьох хворих:
- двох дорослих віком 25 і 33 років;
- двох дітей віком 2 і 9 років.
"Три випадки лабораторно підтверджені, один - за клінічними показниками", - розповіли в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Уточнюється, що у хворих виділено бактерії роду Salmonella typhimurium.
Всім пацієнтам було надано медичну допомогу.
Що відомо про ймовірне походження хвороби
За попередньою інформацією спеціалістів, причиною захворювання стало вживання в'яленої ковбаси промислового виробництва.
Наголошується, що власники суб'єкту господарювання, де було виявлено джерело зараження, сприяють епідеміологічному розслідуванню, яке проводять:
- фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб;
- спільно з представниками Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби).
Громадянам повідомили, що станом на сьогодні:
- відібрано зразки продуктів;
- відібрано зразки води;
- відібрано змиви з навколишнього середовища;
- організовано обстеження контактних осіб.
Симптоми сальмонельозу та як вберегтися
Насамкінець українцям нагадали, що симптоми сальмонельозу є такими:
- раптове підвищення температури;
- нудота, блювання;
- біль у животі, пронос;
- загальна слабкість.
Для того, щоб вберегтися від хвороби, експерти радять:
- мити руки з милом перед їжею та після контактів із сирими продуктами;
- уникати вживання неякісної вуличної їжі;
- не вживати сирі яйця або м'ясо без термічної обробки;
- зберігати продукти у холодильнику (особливо влітку);
- готувати з дотриманням правил гігієни.
"У разі появи симптомів - негайно зверніться до лікаря", - підсумували в обласному ЦКПХ.
Публікація Рівненського обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.
Згодом ми повідомляли також, що на столичних ярмарках деякі продукти заборонили продавати після обіду.
Крім того, сальмонельоз у 45 осіб підтвердили у Львові - після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт".
Тим часом у МОЗ пояснили, де влітку ховаються небезпечні інфекції та як найкраще від них захиститись.
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