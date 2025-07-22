Отруєння небезпечним продуктом? У Рівненській області - спалах сальмонельозу

У Рівненській області зафіксували спалах сальмонельозу, внаслідок якого постраждали дорослі та діти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

"У разі появи симптомів - негайно зверніться до лікаря", - підсумували в обласному ЦКПХ.

Для того, щоб вберегтися від хвороби, експерти радять :

Насамкінець українцям нагадали, що симптоми сальмонельозу є такими:

Громадянам повідомили, що станом на сьогодні:

Наголошується, що власники суб'єкту господарювання, де було виявлено джерело зараження, сприяють епідеміологічному розслідуванню, яке проводять:

Всім пацієнтам було надано медичну допомогу.

Уточнюється, що у хворих виділено бактерії роду Salmonella typhimurium.

"Три випадки лабораторно підтверджені, один - за клінічними показниками", - розповіли в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що станом на 22 липня 2025 року відомо про чотирьох хворих :

Згідно з інформацією ЦКПХ, спалах сальмонельозу було зафіксовано серед мешканців Вараського району Рівненської області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.

Згодом ми повідомляли також, що на столичних ярмарках деякі продукти заборонили продавати після обіду.

Крім того, сальмонельоз у 45 осіб підтвердили у Львові - після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт".

Тим часом у МОЗ пояснили, де влітку ховаються небезпечні інфекції та як найкраще від них захиститись.

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