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Отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі: повідомлено про підозру окупанту

Фото: Отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі: повідомлено про підозру окупанту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Командиру розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії Нурсултану Муссагалеєву повідомлено про підозру. Терорист отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Після втечі росіян з Київської області вище військове-політичне керівництво терористів нагородило Муссагалеєва зіркою "Героя Росії", а також медаллю "За бойові відзнаки". 

В чому підозрюється

24 лютого 2022 року злочинець у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. Під час одного з таких каральних заходів він наказав підлеглим  викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

"Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли й покинули тіло на місці вбивства", - додає СБУ. 

Під час розслідування злочину СБУ отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення терористів перебував  у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Зокрема встановлено ще двох підлеглих злочинця, які розстріляли потерпілого. Ними виявились: 

  • заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков;
  • командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Звірства в Бучі

Окупація ворог Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. Злочини скоювали збройні сили та інші формування країни-терориста Росії.

Україна назвала події в Бучі геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це. Влада країни-терориста заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою".

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