Отравляющее вещество было помещено в чемодан дочери Скрипаля, - Telegraph

Нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-шпион Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон. Об этом сообщает The Telegraph.

По версии источника издания, спецслужбы уверенны в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента".

Так, следствие "прорабатывают версию", согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери.

Сообщается, что Юлия могла непреднамеренно провести нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская ассамблея ОБСЕ призвала провести "прозрачное и достоверное расследование" отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.