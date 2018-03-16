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Отравляющее вещество было помещено в чемодан дочери Скрипаля, - Telegraph

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 06:02
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Спецслужбы уверенны, что отравляющее вещество было спрятано в багаже Юлии Скрипаль

Нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-шпион Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон. Об этом сообщает The Telegraph.  

По версии источника издания,  спецслужбы уверенны в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента".

Так, следствие "прорабатывают версию", согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери.

Сообщается, что Юлия могла непреднамеренно провести нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская ассамблея ОБСЕ призвала провести "прозрачное и достоверное расследование" отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: полиция, Великобритания, отравление
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