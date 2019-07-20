Отравление в Ровенской области: в больнице находятся 5 детей

По состоянию на субботу, 20 июля, из-за отравления на свадьбе в поселке Мизоч (Ровенская область) в больнице находятся 5 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 07:20 в медицинском учреждении Здолбунова находятся 32 человека, которые пострадали от отравления в кафе "Гурман". В частности, сейчас госпитализированы 5 детей.

Отмечается, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека. По предварительным данным, 61 человек был госпитализирован, из них 16 - дети. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

РБК-Украина писало, что в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Позже медики сообщили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.