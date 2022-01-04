UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из-за отравления продуктами горения: в Одесской области погибла семья из пяти человек

Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером в Одесской области погибла семья из пять человек, среди них трое детей. Предварительная причина гибели - отравление продуктами горения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате инцидента погибли две девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет.

Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет.

По предварительной информации, семья погибла в результате отравления продуктами горения от топливного генератора.

Напомним, за январь-октябрь 2021 года в Украине из-за пожаров погибли 949 человек.

Кроме того, ранее в Вышгороде произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПожар