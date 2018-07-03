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Отравление в Винницкой области: все 62 пострадавших выписаны из больницы

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 16:13
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

При выписке больным установлен диагноз "Сальмонеллез"

В Винницкой области все 62 пострадавших, которые 27 июня 2018 года отравились во время празднования выпускных вечеров, выписались из больницы. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

"По состоянию на 3 июля 2018 года все заболевшие в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара. При выписке больным установлен диагноз "Сальмонеллез. Средняя степень тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лабораторное исследование материала, отобранного при епідрозслідуванні вспышки, проводится в Винницком областном лабораторном центре МЗ Украины.

"При получении результатов, информация будет обнародована", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух селах Чечельницкого района Винницкой области во время празднования выпускных вечеров отравились 62 человека. Медики установили у потерпевших диагноз "острый гастроэнтероколит".

Добавим, в частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме.

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Теги публикации: отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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