Отравление Скрипаля: Британия выдвинула обвинения третьему россиянину

Сообщается, что в ходе расследования удалось идентифицировать третьего фигуранта, известного как "Сергей Федотов". Прокуроры Контртеррористического отдела CPS пришли к выводу, что есть достаточно доказательств того, что "Федотов" причастен к:

заговору с целью убийства Сергея Скрипаля;

покушению на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бейли;

нанесению тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли;

владению химическим оружием и его использованию в нарушение Закона о химическом оружии 1996 года.

По данным следствия, "Сергей Федотов" - это псевдоним Дениса Сергеева, сотрудник российской военной разведки (ГРУ). Собранные сведения также доказывают, что другие два фигуранта "Руслан Боширов" и "Александр Петров" - это псевдонимы российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

"Федотов" попал в Великобританию 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт "Хитроу" примерно за четыре часа до "Петрова" и "Боширова". Он останавливался в отеле в центре Лондона со 2 по 4 марта 2018 года. Следственные действия проводились в его комнате, но никаких следов яда "Новичок" не было обнаружено. Предполагается, что "Федотов" неоднократно встречался с "Петровым" и "Бошировым" в центре Лондона, после чего 4 марта он вылетел в Москву.

Все трое разыскиваются полицией Великобритании, и на всех троих выданы ордера на арест. Процесс подачи заявки на уведомление Интерпола начнется для "Сергея Федотова" сегодня.

Британская полиция просит свидетелей, у которых есть любая информация об этих трех мужчинах, связаться со следствием.