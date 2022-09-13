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Отравление было только прикрытием. За что "подвинули" гауляйтера Сальдо на самом деле

Фото: гауляйтер Херсона Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталия Гурковская

Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо на самом деле не был отравлен и не вернется "руководить" захваченной Херсонской областью. Оказывается, его сочли профнепригодным из-за воровства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически отрешен от должности "главы администрации Херсонской области", - пишут в Telegram-канале со ссылкой на источник в российской власти, знакомый с ситуацией.

По его словам, официально обвинение Сальдо предъявить не могут - деньги в Херсон поступают из Москвы наличными.

Источник добавил, что "преемником" Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.

4 факта, связанных с Сальдо

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связна с онкологическими проблемами.

В свою очередь российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам.

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Херсонская область