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Отравление "Новичком" в Эймсбери: суд постановил расширить расследование

Эймсбери, Воскресенье 26 июля 2020 05:19
Отравление "Новичком" в Эймсбери: суд постановил расширить расследование
Фото: место ицидента (facebook.com theintercept.com)
Автор: Инна Собора

Жалобу подал адвокат дочери погибшей

Высокий суд Лондона постановил расширить расследование с целью установить обстоятельства смерти в 2018 году британки Дон Стерджес. Женщина, по версии следствия, подверглась воздействию нервно-паралитических веществ группы "Новичок" в Эймсбери.

Об этом пишет DW.

Решение суда стало ответом на жалобу адвоката Майкла Менсфилда, представляющего интересы несовершеннолетней дочери Стерджес (имя ее не разглашается), и еще одного родственника умершей. Их обвинения, в частности, касались выводов коронера графства Уилтшир Дэвида Ридли.

Он решил не рассматривать вопрос о том, могут ли ответственность за смерть британки нести "какие-либо российские госагенты", за исключением уже находящихся под подозрением предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Кроме того, коронер отказался изучать аспекты, связанные с источником происхождения веществ группы "Новичок", а также "ключевые вопросы", касающиеся того, как операция была проведена, отметил Менсфилд.

Родственники сочли первое решение Ридли "иррациональным и ошибочным", а также полагали, что тот пришел к ложному заключению относительно отсутствия у него задачи установить "ответственность российского государства".

Как известно, инцидент в Эймсбери произошел в конце июня, когда двух жителей города Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили без сознания. Отметим, Эймсбери расположен в 10 км от Солсбери, где до этого веществом "Новичок" отравили бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью. Впоследствии Стерджес скончалась, а Роули позднее выписали из больницы.

Напомним, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт заявила, что дело Скрипалей может расследоваться годами.

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