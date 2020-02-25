Отравление "Новичком" в Болгарии: подозреваемым оказался член миссии России в ВТО

Подозреваемый в попытке отравления болгарского бизнесмена ядовитым веществом "Новичок" оказался Егор Гордиенко - действующий член миссии России во Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The Insider.

Сообщается, что Гордиенко был одним из восьми участников отравления болгарского предпринимателя Емилияна Гебрева в 2015 году. Его называют одним из ключевых участников этой операции, поскольку его в числе трех человек Болгария недавно объявила в розыск.

Также сообщается, что в этом деле он известен как ГРУ-шник "Георгий Горшков". Впервые он прилетал в Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с другими объявленными в розыск ГРУ-шниками. Следствие полагает, что это был подготовительный визит.

В апреле "Горшков" снова прилетел в Болгарию, остановившись в Hill Hotel в Софии. Он попросил номер с видом на въезд на подземную парковку, которой пользовался Гебрев и сотрудники его компании Emko. Спустя несколько дней, по мнению следствия, другой ГРУ-шник Денис Сергеев попадает на камеры на этой парковке. Предполагается, что именно он нанес "Новичок" на ручку двери автомобиля Гебрева. В тот же вечер все трое покинули страну.

Фото: слева - Георгий Горшков, справа - Егор Гордиенко (theins.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что трех россиян подозревают в Болгарии в попытке убийства "Новичком".

Тогда были отравлены Гебрев, его сын и один из топ-менеджеров компании Emco. Все трое выжили. Однако в мае агенты ГРУ предприняли повторную попытку отравления. В день очередного прилета Гордиенко в Болгарию Гебреву снова стало плохо, и россияне покинули страну на автомобиле. С тех пор Гордиенко посещал Болгарию под своей настоящей фамилией.