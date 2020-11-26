Отравление Навального: следы "Новичка" нашли еще на нескольких предметах

Немецкие эксперты обнаружили следы нервно-паралитического агента "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, на еще нескольких вещах. До этого вещество нашли на бутылке с водой.

Об этом говорится в заявлении федерального правительства на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".

На вопрос депутатов: "есть ли, насколько известно федеральному правительству, в деле Навального, кроме бутылки с водой, другие предметы со следами "Новичка"?"; ответ был: "Да".

Всего в запросе содержится 76 вопросов, многие из них касаются упомянутой бутылки.

Напомним, немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Использование этой отравы попадает под действие Конвенции о запрете химического оружия.

Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в российском Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в организме оппозиционера яда, по инициативе семьи его перевели в клинику "Шарите" в Берлине. В сентябре Навального вывели из комы.