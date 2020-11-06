Отравление Навального: российские медики поставили диагноз "панкреатит"

Российские медики не нашли признаков отравления оппозиционера Алексея Навального. Ему поставили диагноз "панкреатит".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Сибирскому федеральному округу.

Сообщается, что врачи с учетом химико-токсикологических исследований установили нарушение углеводного обмена и "панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции".

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - сообщили журналистам.

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которая выделяет ферменты для переваривания пищи. Российские медики сослались на слова жены Навального о том, что тот придерживался диеты и питался нерегулярно.

Напомним, согласно официальной версии европейских медиков и токсикологов, Навального отравили боевым ядом "Новичок". В связи с этим Евросоюз ввел санкции против ряда россиян, которых считает причастным к отравлению Навального.

Сам оппозиционер считает, что его могут снова отравить в России после возвращения.

Инцидент с Навальным произошел в августе 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Уже в больнице он впал в кому, родственники и его сторонники добились перевода в немецкую клинику "Шарите".

Отравление боевым ядом установили независимые токсикологи Германии, Швеции и Франции.