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Отравление Навального: в Германии ответили на обвинения Лукашенко

Берлин, Четверг 03 сентября 2020 20:07
Отравление Навального: в Германии ответили на обвинения Лукашенко
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы фальсификации доклада немецкого правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В Берлине заявили, что слова Лукашенко не являются правдивыми.

Такое заявление сделал представитель немецкого правительства в комментарии российскому изданию "ТАСС".

В немецком Кабмине подчеркнули, что к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель и другими политиками заявлениям о Навальном "нечего добавить".

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - добавил представитель правительства.

Напомним, вчера немецкое правительство заявило о доказательствах отравления российского оппозиционера Навального химическим веществом из группы "Новичок".

Сегодня Лукашенко в разговоре с российским премьером рассказал о якобы перехвате переговоров Германии и Польши, которые якобы подтверждают фальсификацию выводов немецких экспертов о Навальном.

Кроме того, Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его молчать и призвала Россию предоставить объяснения.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоГерманияНавальныйотравление
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