Отравление лицеисток в Боярке: возбудили дело по доведению до самоубийства

Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки (Киевская область). Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры .

Дело возбудили по ч.3 ст.120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства несовершеннолетних. Речь об отравлении двух девушек, одна из которых в результате скончалась.

"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас в рамках расследования дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств инцидента.