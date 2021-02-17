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Отравление лицеисток в Боярке: возбудили дело по доведению до самоубийства

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки (Киевская область). Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Дело возбудили по ч.3 ст.120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства несовершеннолетних. Речь об отравлении двух девушек, одна из которых в результате скончалась.

"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас в рамках расследования дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств инцидента.

Напомним, вчера двое ліцеисток в Боярке приняли по 40 таблеток "Дротаверина", в результате чего одна из них умерла, а вторая - попала в больницу. Девушки пошли на такой шаг после просмотра видео в соцсети.

Как писало РБК-Украина, на инцидент в Боярке отреагировал представитель президента по правам ребенка. Он сказал, что к отравлению могут быть причастны опасные интернет-игры.

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Новости Украины расследованиеотравлениеБояркауголовное дело
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