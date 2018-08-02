Отравление в Киеве: с точками продажи шаурмы работал один поставщик

Действия поставщика квалифицируются как нарушение санитарных правил

На точки торговли шаурмой в Киеве, в результате употребления которой произошло массовое отравление, продукты поставлял один и тот же субъект хозяйствования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник киевской Госпропотребслужбы Олег Рубан, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рубана, продукты на вышеуказанные точки реализации шаурмы поставлял один и тот же субъект хозяйствования. Расследованием массового отравления занимаются полиция и специалисты Госпропотребслужбы.

"Действия нарушителя квалифицируются по 325 статье Уголовного Кодекса Украины", - подчеркнул Рубан.

Он также добавил, что в Киеве продолжатся рейды по точкам "быстрого" питания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70 человек. Из общего количества 10 человек не госпитализированы. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

Отметим, известно о случаях отравления шаурмой, купленной в киоске возле станции метро "Дарница", возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади, а также на Оболони. Еще один случай зафиксирован после употребления шаурмы возле станции метро "Лесная".