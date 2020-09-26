Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181

В Коломые Ивано-Франковской области от острой кишечной инфекции пострадал уже 181 человек. При этом госпитализированы 56 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратился 181 человек... 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении. Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - указано в сообщении.

Все обратившиеся за помощью ели в столовой "Леон".

Ранее отмечалось также, что сотрудники местного лабораторного центра исследуют образцы пищевых продуктов, проб воды и смывов с объектов окружающей среды.

Напомним, по состоянию на 25 сентября в Коломые Ивано-Франковской области насчитывалось 124 пострадавших от острой кишечной инфекции.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.