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Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 124

Автор: РБК-Украина

В Коломые Ивано-Франковской области от острой кишечной инфекции пострадали уже 124 человека. 50 из них находятся в больнице.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Изначально было известно о 101 пострадавшем от отравления. Все обратившиеся за помощью ели в столовой "Леон".

Сейчас сотрудники местного лабораторного центра исследуют образцы пищевых продуктов, проб воды и смывов с объектов окружающей среды. Продолжаются противоэпидемеологические и профилактические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование.

Напомним, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Также сообщалось, что в августе в селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

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