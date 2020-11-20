Отравление в харьковском лицее: количество пострадавших возросло

Фото: укол (РБК-Украина)

Число пострадавших от отравления в Дергачевском лицее в Харьковской области возросло. По состоянию на 20 ноября медицинская помощь понадобилась 43 лицам.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Отмечается, что все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, поскольку имеют легкую форму течения заболевания. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение.

"С целью этиологической расшифровки заболевания и установления заключительного диагноза больным проведено бактериологическое обследование 18 детей и 4 сотрудников пищеблока", - рассказали в лабораторном центре.

Кроме того, лаборатория взяла на проверку пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли.

Напомним, вчера в Дергачевском лицее зафиксировали вспышку отравления. Сначала было известно о 37 отравившихся, среди них были дети.

Также РБК-Украина писало об отравлении иностранных студентов медицинского университета в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в Одесской области шаурмой отравились более 40 человек. Среди пострадавших было десять детей.