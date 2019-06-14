Отравление детей в Черновицкой области: в лагере нашли стафилококк

В лагере в Черновицкой области, где произошло массовое отравление детей, было обнаружен стафилококк и кишечная палочка. Об этом сообщила заместитель директора ГУ "Черновицкий лабораторный центр МЗ Украины" Марьяна Миронюк, передает "Укринформ".

Она отметила, что кишечную палочку и стафилококк обнаружили в продуктах, которыми кормили детей в лагере "Буковинка" в селе Репужинцы.

"Мы уже получили результаты проб объектов окружающей среды, сырья и готовой продукции. В суточных пробах готовых блюд обнаружили бактерии группы кишечной палочки - в салате из капусты, рыбе отварной, сосисках и котлетах. А в салате из огурцов и помидоров обнаружили стафилококк", - рассказала медик.

Она подчеркнула, что сейчас опасности в лагере нет. Отдых детей проходит в обычном режиме.

"Всех детей и взрослых, отравившихся и госпитализированных в инфекционное отделение больницы, уже выписали. Подозрение на бактериологическую инфекцию у них не подтвердилось. Дети возвращаются в лагерь после осмотра врача по месту жительства и получения справки о выздоровлении", - сообщила Миронюк.

Напомним, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.

Как писало РБК-Украина, в одном из кафе Ковеля (Волынская область) произошло массовое отравление. Так, из-за отравления пострадали 12 человек, а сам инцидент произошел еще 7 июня.