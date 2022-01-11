Отравление детей в аквапарке Хмельницкого: полиция открыла уголовное дело

"Следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту ингаляционного отравления посетителей аквапарка в Хмельницком", - говорится в сообщении.

Как ранее стало известно, 10 января в полицию поступило сообщение о массовом отравлении детей из Винницкой области, которые 5 января посещали аквапарк в Хмельницком.

По предварительной информации, после отдыха в аквапарке по месту жительства в больницу обратились 16 детей, которые после оказания помощи были отпущены домой.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), в рамках которого проводят проверку.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн) или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.