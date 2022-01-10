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Отравились угарным газом. Под Харьковом нашли мертвыми трех человек

Автор: Мария Кучерявец

В частном доме в городе Балаклея (Харьковская область) нашли мертвыми трех человек. Спасатели предполагают, что они отравились угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"10 января в 11:55 поступило сообщение о том, что в частном домовладении на ул. Правды 42, г. Балаклея Изюмского района Харьковской области обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, погибшими оказались мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 и мать мужчины 1933 года рождения.

Предварительная причина гибели, по данным ГСЧС, - отравление угарным газом.

Указано, что пожара в доме не было. Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.

Фото: под Харьковом нашли мертвыми трех человек (kh.dsns.gov.ua)

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