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За отопительный период долги за газ жителей Харьковской области выросли на треть


В течение отопительного сезона задолженность бытовых потребителей за услуги газоснабжения выросла на 1,1 млрд гривен

Неплатежи за газ клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" превысили 3 млрд гривен. Это самая большая сумма задолженности за все время газоснабжения Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2019 года задолженность за газ жителей Харьковской области преодолела отметку 3 млрд гривен. Из этой суммы долг субсидиантов составляет 261 млн гривен.

По словам пресс-службы, в течение отопительного сезона задолженность бытовых потребителей за услуги газоснабжения выросла на 1,1 млрд гривен. Поэтому компания готовит новые поручения на отключение должников. Сейчас в Харькове и области без газоснабжения оказались 13,7 тыс. домовладений. В случае неуплаты долгов после отключения, на потребителя подается иск в суд, проводится принудительное взыскание задолженности государственными исполнительными службами.

"В стоимости потребленного газа почти 90% - это доля государственной группы "Нафтогаз", которая выделяет необходимые объемы топлива для региона. Чтобы Харьковщина не осталась без газа, потребители должны своевременно осуществлять расчеты. Малообеспеченные семьи просим оформить субсидию и контролировать расходы энергоносителя", - рассказала начальник отдела расчетов ООО " Харьковгаз Сбыт " Татьяна Харченко.

Также в пресс-службе отметили, что на рост задолженности жителей региона повлияло увеличение цены газа в отопительном сезоне и уменьшение количества субсидиантов. Однако, среди должников, есть довольно состоятельные семьи, которые вспоминают про оплату услуг только после прекращения газоснабжения.

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