Оточили з трьох сторін і закидали гранатами: ЗСУ дронами захопили окупанта в полон (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

За наявною інформацією, цей випадок став першим в історії підрозділу, адже екіпажі зазвичай працюють на відстані від лінії бойового зіткнення.

Подія сталася під час виконання бойового завдання у зруйнованому селі. Троє бійців групи FPV стрілецького батальйону з позивними "Десятий", "Ярий" і "Музикант" - під час розвідки натрапили на росіянина.

За словами військових, окупант кинувся навтьоки, незважаючи на вигуки "Здавайся!". У відповідь українські бійці відкрили вогонь, а до місця, де сховався ворог, викликали дрони-"мавіки", які почали скидати на нього вибухові заряди.

Після цього додали вогню з автоматів, кинули гранати та оточили ворожого солдата з трьох боків. Лише тоді росіянин здався.

"Ставилися до нього по-людськи - дали попити води, цигарку…", - розповіли бійці.

Полонений, закуривши, повідомив, що має позивний "Їжак", родом з Єкатеринбурга, і нібито заблукав, шукаючи їжу. За його словами, він перебував у селі один. Згодом, коли пілоти передали полоненого іншому підрозділу, той зізнався, що зайшов у село разом із напарником на ім’я "Лев".

Бійці стрілецького батальйону швидко виявили другого окупанта і також взяли його в полон.

Українські воїни захоплюють у полон окупантів

Раніше ми писали про те, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.