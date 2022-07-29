Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья повредит развитию экономики, - эксперт

"Сейчас война. Власть должна очень осторожно относиться к экспортным отраслям: несмотря на логистические трудности и сложности на рынках сбыта, мы должны конвертировать в деньги всю нашу продукцию, чтобы иметь возможность наполнять бюджет, платить зарплаты и пенсии, и делать инвестиции. Сейчас важна каждая копейка. Поэтому необходимо вести переговоры с бизнесом и помогать ему - иначе состояние только ухудшится", - отметил экономист.

Он убежден: вместо того, чтобы забирать средства у экспортеров сырья, государство должно стимулировать развитие перерабатывающей отрасли - ведь для этого существует множество инструментов, а для страны сейчас открывается окно возможностей.

"Государство может стимулировать обрабатывающую промышленность - тем более, что для этого существует большой арсенал средств, в том числе публичные закупки и государственные заказы, гарантии сохранения инвестиций и длинные дешевые деньги. В стране сейчас большая потребность в продукции и товарах, и мы должны максимально закрывать эти заказы продукцией собственных производителей. Что касается гарантий, то стоит изучить опыт Израиля - воюющей страны, в которую активно вкладывают инвестиции", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул бизнес в Украине сейчас находится на грани финансовых возможностей, и любая дополнительная нагрузка может просто уничтожить его окончательно.

"Государство точно должно было бы сейчас сфокусироваться на решении проблем бизнеса, и особенно промышленности. Например, у Минэкономики есть 10-15 миллиардов гривен, они заявили, что собираются инвестировать их в строительство теплиц. Мне же кажется, что эти инвестиции следует вкладывать в развитие промышленности, в частности в развитие индустриальных парков", - убежден Гужва.

Как известно, проект "Плана восстановления Украины", подготовленный Национальным советом по восстановлению от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы.