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Отмена реформы облэнерго сделает невозможным восстановление разрушенных войной электросетей, - эксперт

Фото: отмена реформы облэнерго сделает невозможным восстановление разрушенных войной электросетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отмена реформы стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии приведет к невозможности облэнерго оперативно ремонтировать и восстанавливать разрушенные оккупантами линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Сакву в Facebook.

"Неожиданно, по-хорошему, "выстрелила" введенная с 2021 года методология RAB-регулирования тарифов для операторов системы распределения. Да, та же методология со своими недостатками и рисками на фоне войны стала единственным финансовым гарантом восстановления разрушенных сетей и возвращения света гражданам в эти самые тяжелые первые пять месяцев войны", - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс восстановления сетей пошел с первого дня войны "без команд сверху. И продолжается до сих пор".

"На этом позитивном фоне готовности и способности ОСР к восстановлению поврежденных сетей совсем неожиданно, выглядит предложение комитета по энергетике при офисе Президента в НКРЭКУ скорректировать условия стимулирующего RAB-тарифа для операторов систем распределения", - сообщил Саква.

По словам Саквы, в контексте ожидаемого военного осенне-зимнего периода и реальных угроз, инициатива отмены реформы RAB выглядит особенно опасной/

"Репутационные потери от окончательной остановки реформ в энергетике тоже однозначно будут. Имею мнение, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым", - резюмировал Саква.

Напомним, в 2021 году начало действовать новое стимулирующее инвестиции RAB-регулирование. Участники рынка утверждали, что благодаря нему облэнерго впервые за 30 лет получили возможность привлекать больше средств для обновления и развития электросетей.

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