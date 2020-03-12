Отмена матчей и пустые трибуны: как коронавирус повлиял на футбол

Ситуация с распространением в мире коронавируса признана пандемией. Она затронула множество соревнований во всем мире. Последствия почувствовала и футбольная Европа, больше всего они коснулись чемпионата Италии и европубков. Не обошли меры безопасности стороной и украинский футбол, подробнее - в материале РБК-Украина.

Отмененные игры

Итальянская Серия А ушла на вынужденную паузу. Пока неизвестно, когда чемпионат вновь возобновится и возобновится ли вообще. Есть информация о том, что итальянский футбольный турнир могут не доиграть, завершив досрочно по актуальной турнирной таблице.

Непростая ситуация и в Лиге Европы. Два матча 1/8 финала "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" вообще не состоятся. Игроки римского клуб не смогли вылететь в Испанию, а руководство миланской команды отказалось проводить поединки.

Матчи без зрителей как наказание

Еще четыре поединка Лиги Европы пройдут без поддержки так называемого "12 игрока". Это касается и игры донецкого "Шахтера" с "Вольфсбургом". За день до матча в Германии не состоялись традиционные пресс-конференции, а предигровая тренировка была непродолжительной. Также существует вероятность, что ответная игра в Харькове также пройдет при пустых трибунах.

Болельщики не смогут следить с трибун за борьбой сильнейших клубов континента за главный трофей - Лигу чемпионов. УЕФА постановил провести игры 1/8 финала "Валенсия" - "Аталанта" и ПСЖ - "Боруссия" в запланированные сроки, но без зрителей. Еще ожидается решение по матчу "Барселона" - "Наполи", так как руководство каталонцев добивается переноса ответного поединка. Хотя футбольные власти могут даже приостановить сезон в Лиге чемпионов.

Без зрителей будут проводиться все футбольные матчи в чемпионатах Англии и Испании. При этом из соображений безопасности трансляции в пабах и барах также проводиться не будут.

Зараженные футболисты

Первый случай заражения коронавирусом нового типа среди профессиональных футболистов зафиксирован в Италии еще в февраля. Речь идет об игроке, имя которого не называлось, одного из клубов третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе.

В высшем дивизионе Италии инфицировался защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Хотя футболист и заверил всех в инстаграме, что с ним все в порядке и болезнь протекает бессимптомно, Криштиану Роналду принял решение пока не присоединяться к тренировкам основной команды.

Отменят ли главное футбольное событие года

Организаторы пока не рассматривают варианты отмены или переноса Евро-2020. Однако, по данным итальянской прессы, сразу несколько европейских федераций обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат на лето 2021 года.

Украинский футбол

В Украине с сегодняшнего дня введен карантин минимум на три недели. Он распространяется и на спортивные соревнования. До 3 апреля все футбольные матчи будут проводить только с разрешения международных организаций и без зрителей.

Бумерангом по сборной Украины

Команда Андрея Шевченко проведет без зрителей оба товарищеских поединка на выезде - с Францией (27 марта) и с Польшей (31 марта). Но существует еще одна проблема - на спаринги может не прибыть Руслан Малиновский. Итальянская "Аталанта" не пускает полузащитника в сборную, где на него очень расчитывают.