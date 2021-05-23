Открываются музеи и летние террасы: Германия ослабляет коронавирусные ограничения
Все больше регионов Германии ослабляют коронавирусные ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Начала работать гастрономия на открытых террасах, открылись большинство магазинов розничной торговли
Об этом сообщает DW.
Также можно посетить музеи и культурные мероприятия на свежем воздухе с участием до 250 человек.
Впрочем, посетители должны иметь или справку о прививках двумя дозами вакцины против COVID-19, о переносе болезни в течение последних 90 дней и выздоровлении, либо отрицательный тест (для всех старше 6 лет), сделанный в течение последних 24 часов.
Изрядно пострадавшие от кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, круизные компании открывают сезон в Германии. Вечером из Киля в короткий рейс по Балтике отправилось судно Aidasol. По данным компании Aida Cruises, все места на этот рейс были проданы - на борту находится порядка 900 пассажиров.
В воскресенье, 23 мая, в первый рейс после многомесячной паузы отправится судно Mein Schiff 1, принадлежащее компании Tui Cruises. Как и в случае с Aidasol, речь идет о кратком круизе, во время которого отдыхающие не смогут выйти на берег.
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