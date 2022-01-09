Открывали огонь из минометов и гранатометов. Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

С начала 9 января российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов боевую травму получил украинский военный.

"С начала суток (по состоянию на 17:00 9 января - ред.) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружения. Так, в районе населенного пункта Попасное противник использовал 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму. После оказания первой медицинской помощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.