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Открывали огонь из минометов и гранатометов. Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

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Донбасс, Воскресенье 09 января 2022 17:22
Открывали огонь из минометов и гранатометов. Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе Фото: боевики на Донбассе 2 раза открывали огонь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала 9 января российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов боевую травму получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток (по состоянию на 17:00 9 января - ред.) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружения. Так, в районе населенного пункта Попасное противник использовал 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму. После оказания первой медицинской помощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 8 января противник шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов ранен военный.

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