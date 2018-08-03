Открыто дело по факту ДТП автобуса с детьми в Черниговской области

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 КК Украины

Полиция открыла дело по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) автобуса с детьми в Нежинском районе Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что микроавтобус Volkswagen двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых.

По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и перевернулся на бок.

Сотрудники полиции задокументировали ДТП, вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Фото (cn.npu.gov.ua)

Напомним, в Черниговской области перевернулся автобус с детьми, в результате происшествия пострадали восемь человек.